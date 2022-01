Davos verliert das «Derby» gegen die ZSC Lions

Zum vierten Mal in Folge verliert der HC Davos in der laufenden Saison zwei oder mehr Spiele in Serie. Im neuen Jahr folgte auf das 0:4 in Genf ein 4:1 gegen die SCL Tigers. Am Samstag unterlagen die Bündner den SCRJ Lakers mit 0:2. Und am Dienstagabend kam die 2:3-Niederlage bei den ZSC Lions hinzu.

John Quenneville traf bereits nach genau einer Minute. Patrick Geering doppelte in der siebten Spielminute nach und traf zum vorentscheidenden 2:0 für die Zürcher. Damit war der Arbeitstag für Davos-Torhüter Gilles Senn zu Ende. Sandro Aeschlimann übernahm. Doch zehn Minuten später musste auch er sich geschlagen geben, als Garrett Roe zum 3:0-Pausenstand traf.

Im Mitteldrittel fielen keine Tore und das «Derby» gegen die Zürcher schien entschieden. Doch Davos kämpfte weiter, nach 109 Sekunden im Schlussdrittel gelang Magnus Nygren der 1:3-Anschlusstreffer nach Vorarbeit von Dominik Egli. Und Egli war es auch, der 38 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit in Unterzahl auf 2:3 verkürzte. Zu mehr reichte es den aufopfernd kämpfenden Gästen jedoch nicht mehr.

Die Zürcher zeigten damit, dass die 0:1-Niederlage gegen Schweizer Meister Zug am Sonntag ein Ausrutscher nach sieben Siegen war. Davos hingegen sucht nach der langen Quarantänepause weiter den Rhythmus: Aus den vier Spielen im neuen Jahr resultierte nur ein Sieg. Von den letzten zehn Partien gewannen die Bündner deren drei. (phw)