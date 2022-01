Davos taucht zu Hause gegen Rapperswil-Jona

Vor offiziell 3508 Zuschauern verlieren die Davoser gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 0:2. Bis zum ersten Tor dauerte es beinahe 50 Minuten. Sandro Forrer erzielte den Führungstreffer für die Gäste, die am Vorabend Ambri-Piotta mit 2:5 unterlagen. In der Folge bot sich den Gastgebern drei Mal die Gelegenheit, das Resultat in Überzahl auszugleichen. Aber anders als geplant erzielte Andrew Rowe im dritten Powerplay das entscheidende 2:0. Bei Davos kehrte Mathias Bromé nach seiner Verletzung ins Line-up zurück.

Der Auswärtssieg der St. Galler geht in Ordnung, schossen sie 37-mal auf das Tor von Sandro Aeschlimann. Derweil den Davosern 28 Abschlüsse gelangen.

Nach der Quarantänepause ist Davos noch nicht auf Touren gekommen; auf ein 0:4 gegen Genf folgte ein 4:1 gegen die SCL Tigers und nun die Niederlage gegen Rapperswil-Jona. Am Dienstag reist Davos zu den ZSC Lions. Mit dem Sieg glichen die St. Galler in den diesjährigen Duellen gegen Davos zum 2:2 aus.

Titelverteidiger Zug rückte in der National League dank des einzigen Heimsieges am Samstag - 5:0 gegen Lugano - bis auf drei Punkte an Leader Fribourg-Gottéron heran. Die Rapperswil-Jona Lakers haben nach dem 2:0 in Davos zwar zwei Zähler mehr auf dem Konto als der EVZ, allerdings trugen die St. Galler drei Spiele mehr aus wie die Zentralschweizer und Fribourg. Genf-Servette gewann in Bern 4:1, die ZSC Lions setzten sich bei Aufsteiger Ajoie 6:1 durch. (phw/sda)