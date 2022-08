Davos stattet Paschoud mit Tryout-Vertrag aus

Claude-Curdin Paschoud hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Im Dezember 2019 veränderte ein Schuss an das Ohr sein Leben. Fortan musste sich das Davoser Eigengewächs auf einem langen und schweren Weg in den Profisport zurückkämpfen. Einen ersten Lichtblick gab es im Februar, als Paschoud während der Olympiapause in einem Testspiel wieder zum Einsatz kam. Noch besser wurde es in den Play-offs, wo der 28-Jährige zu den ersten drei Ernstkämpfen seit Dezember 2020 kam.