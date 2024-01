Frehner trifft - der HCD führt kurz vor Schluss erstmals in dieser Partie

Pause

Der HCD gerät im Mittelabschnitt durch Thürkauf in Rückstand. Weil Fora nicht bei seinem Gegenspieler war. Die Davoser lassen sich aber nicht verunsichern, kommen durch Ambühl zu den besten Ausgleichschancen. Schliesslich trifft dann Nussbaumer. Sein neunter Treffer in dieser Saison. So viele hat er in seiner Karriere noch nie gemacht. Mit dem 1:1 geht es in die Pause.