Davos hat es selbst in der Hand

Am 22. März 2018 verlor der HC Davos das sechste Spiel im Play-off-Viertelfinal gegen den EHC Biel 2:5 und die Serie 2:4. Bis heute war dies der letzte Play-off-Auftritt des Rekordmeisters. 2019 mussten die Bündner nach einer Horrorsaison in den Play-out-Final. 2020 wurde die Saison nach einem starken dritten Qualifikationsplatz vor den Play-offs abgebrochen. Und im letzten Jahr scheiterten die Davoser in den neu geschaffenen Pre-Play-offs am SC Bern.