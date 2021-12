Davos gewinnt in Lausanne nach Penalties

Tabellendritter gegen Tabellenachter. Die Affiche Lausanne gegen Davos versprach aufgrund der bisherigen Punkte wenig Spannung. Anders kam es aber im Spiel der 27. Runde heraus. Christoph Bertschy brachte das Heimteam bereits nach 82 Sekunden in Führung. Doch nur 21 Sekunden später glich Alex Simic aus. Dennoch gingen die Platzherren mit einer Führung in die erste Pause: Damian Riat stellte den Eintorevorsprung in der 13. Spielminute wieder her.

Torjubel war im Mitteldrittel für die 5556 Zuschauer nicht angesagt. Und als sich die Anhänger von Lausanne kurz vor Spielschluss bereits als Sieger wähnten, glich Andres Ambühl 35 Sekunden vor Spielende erneut aus. In der Folge musste das Penalyschiessen entschieden. Dabei trafen Rasmussen mit dem zweiten und Enzo Corvi mit dem letzten Versuch, während für Lausanne nur der ehemalige Davoser Benjamin Baumgartner mit dem vierten Versuch traf.

Im Oktober und in der ersten Hälfte des Novembers war der HC Davos mit beeindruckender Leichtigkeit durch die National League gestürmt. Dann aber geriet etwas Sand ins Getriebe. Nun konnten sie aber eine vierte Niederlage in fünf Spielen abwenden.

Am Sonntagnachmittag empfängt Davos Ambri-Piotta. (so)