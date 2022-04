Davos dreht Spiel in Extremis und verlängert die Saison

Und so wurde es spät an diesem Eishockeyabend. Es schien lange Zeit, als wolle Davos die Saison nicht derart früh beenden. Und auf der anderen Seite schien es, als wisse Rapperswil-Jona nicht, wie man eine Playoff-Serie vorzeitig siegreich beendet. Schliesslich war es Kristian Pospisil, der aufgrund der Sperre von Magnus Nygren ins Aufgebot rückte, der nach gut drei Minuten in der zweiten Verlängerung den Siegtreffer für Davos erzielte. Weiter geht die Serie am Montag in Davos. (phw)