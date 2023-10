Nach Aufholjagd: Gelingt dem HCD gar noch der Lucky-Punch?

42. Minute, TOOOOOOOOR HCD

Und da ist das Tor tatsächlich! Honka steht schon an der Tür bereit, um wieder aufs Eis zu kommen, da trifft Rasmussen zum 2:2! Lange läuft in diesem Powerplay gar nichts. Aber am Ende holt der HCD auch hier das Maximum raus: Wunderbar der Pass von Wieser quer durch die Box. Rasmussen muss vor dem Tor bloss noch ablenken. Wow, was für ein Start!