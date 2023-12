Jetzt live: Wie kommt der HCD aus der Natipause zurück?

Vor dem Spiel

Ambri-Piotta? Da war doch was! Anfang November verlor der HCD zuhause gleich mit 0:3. Seither ist das bei Davos ein Auf und Ab. Sieg und Niederlage wechseln sich in einigermassen schöner Regelmässigkeit ab. Zuletzt gabs ein 2:1 gegen Langnau. Sprich heute wäre was an der Reihe? Ach, lassen wirs. Und hoffen, dass der HCD mal wieder zwei Siege aneinanderreihen kann. Das schaffte er zuletzt Anfang Oktober. Ja, Anfang Oktober!