Davos als Hotspot für die Olympia-Vorbereitung

Team Canada trainiert im Eisstadion Davos

Der Kanton Graubünden fungiert momentan also für viele Verbände als Stützpunkt für die so wichtigen letzten Vorbereitungstage vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking. Das Eisstadion Davos ist beispielsweise vom Team Canada in Beschlag genommen worden, die deutsche Langlauf-Nationalmannschaft ist ebenfalls in und um Davos anzutreffen.