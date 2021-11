«Das zeigt den hohen Hockey-IQ»

Es gab schon turbulentere November in Davos. Ziemlich genau drei Jahre ist es her, als Arno Del Curto nach über 22 Jahren im Verein seinen Rücktritt gab. Der HCD befand sich in den letzten Wochen unter dem Engadiner auf Schlingerkurs. Nicht nur der Trainer ist mittlerweile ein anderer. Die Bündner liegen nach 21 Runden und elf Siegen in den letzten zwölf Spielen auf Rang 1 der National League. Sportchef Jan Alston will sich dadurch nicht blenden lassen.