Nach Horrorstart: HCD gewinnt deutlich gegen die Tigers

48. Minute, TOOOOOOOR HCD, 6:3

Okay zurück aufs Eis. Und zum nächsten Tor! Wer hat noch nicht? Matej Stransky zum Beispiel. Die Davoser erkämpfen sich in der Ecke unten die Scheibe, spielt sie zurück auf Rasmussen und der legt auf für den Topskorer. 6:3. Und weil eine Challenge der Langnauer abgeschmettert wird, spielen die Tigers für zwei Minuten auch noch in Unterzahl.