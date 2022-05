Das unüberwindbare Schweizer Viertelfinal-Trauma

Und am Schluss blieb wieder nur die grosse Ernüchterung. Die Schweiz hat es wieder nicht geschafft. Sie verliert den WM-Viertelfinal gegen die USA 0:3 – obwohl die Vorzeichen vor dieser Partie auf einen Triumph der «Eisgenossen» hindeuteten. Obwohl ihr die grosse Chance winkte, am Samstag und Sonntag in Tampere um die Medaillen zu spielen. Und obwohl sie auch in diesem Spiel die Chance zum Sieg gehabt hat. «Wir haben alles probiert, aber wir waren nicht effizient genug und haben den letzten Zentimeter nicht gefunden», sagte ein enttäuschter Timo Meier.