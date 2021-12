Das HCD-Mammutprogramm

Mit der vierstündigen Fahrt zurück ins Landwassertal beginnt eine kurze viertägige Verschnaufpause. Voraussichtlich am 27. Dezember startet der HCD in den Spengler Cup. Drei bis fünf Spiele wird der HCD bis zum 31. Dezember am Traditionsturnier bestreiten. Dank Verstärkungsspielern wird die Personalsituation entschärft. Aber ob die nötige Erholung für die Wiederaufnahme der Meisterschaft im Januar genügt, darf zumindest infrage gestellt werden. Denn auf die Davoser wartet das nächste Mammutprogramm. Zwischen dem 4. und dem 8. Januar stehen schon wieder drei Spiele in fünf Tagen an.