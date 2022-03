Dank Thornton, Nash und Hagman aus der Krise – und zum Meisterkübel

Im März 2004 ist der HC Davos am Boden. 3,4 Millionen Franken beträgt der Schuldenberg des Bündner Traditionsvereins zu jenem Zeitpunkt. Es ist die Folge eines jahrelangen Missmanagements der damaligen Führung, von gefälschten Büchern und zu hohen Lohnsummen. Es drohte der Konkurs, was einen Neustart in der 4. Liga zur Folge gehabt hätte. Für den so stolzen Rekordmeister hätte dies eine Demütigung und das Ende von Spitzeneishockey in den Bergen bedeutet.