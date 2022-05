Dank Penaltysieg weiter ungeschlagen

Aufgrund der überraschenden Niederlage von Kanada gegen Dänemark wurde das Duell der Erzrivalen zwischen Deutschland und der Schweiz zum Kampf um den Sieg in der Gruppe A. Die Vorteile lagen bei der Schweiz, der ein Punkt zum 1. Platz reichte. Am Schluss gewann die Schweiz auch das siebte Spiel an dieser WM.