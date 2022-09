Claude Paschoud erhält beim HC Davos einem Vertrag bis Ende Saison

Simic wechselt im Gegenzug zum EHC Kloten

HCD-Manager Jan Alston freut sich, dass Claude Paschoud weiter im HCD-Kader steht. «Für mich ist es eine Superstory, er hat so viel eigenes Geld und Commitment investiert, um wieder zurückzukommen.» Alston sagt, dass er als Spieler die Situation, in der Paschoud war, sehr gut kenne. Umso glücklicher ist er, dass er nun wieder dabei ist. «Er spielt eine grosse Rolle in unserer Verteidigung und ich bin sehr froh, dass wir ihn behalten können», so Alston. Paschoud wird am Freitag in Genf mit seiner Mannschaft in die Meisterschaft starten.

Paschouds Vertragsunterschrift ist dabei nicht die erste Kadermutation der Davoser am Tag vor dem Saisonstart. Am frühen Nachmittag gab der HCD bereits bekannt, dass Axel Simic den Verein per sofort verlässt und zum EHC Kloten wechselt. (sic/mor)