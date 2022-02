Bündner Klubs sind gefordert

Mit der 32. Runde ist am Mittwoch die MSL-Qualifikation abgeschlossen worden. Mit dem EHC Basel hat der Favorit das «Pflichtprogramm» in der dritthöchsten Spielklasse des Landes wenig überraschend mit grossem Punktvorsprung absolviert. Das Team des ehemaligen HCD-Stürmers Christian Weber nimmt nun am Samstag die Play-offs mit dem Ziel in Angriff, diese zu gewinnen und damit die sportliche Voraussetzung für den Aufstieg zu erfüllen. Die Ambition, künftig in der Swiss League zu spielen, haben beim Eishockeyverband neben Basel auch Martigny sowie der EHC Chur und der EHC Arosa angemeldet.