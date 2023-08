Davos baut seine Führung aus

Pause

Ohne weiteren HCD-Treffer geht es in die Pause. Davos drückte dem zweiten Drittel vor allem zu Beginn den Stempel auf, kreierte viele Chancen, scheiterte aber wie schon in Durchgang 1 immer wieder an Bernasconi. Nach dem Goaliewechsel auf Aroser Seite bei Spielmitte fällt dann der Davoser Führungstreffer doch noch. Marc Wieser lupfte einen Abpraller über die Linie. In der Folge hatten auch die Aroser wieder einige gute Aktionen, auch Gilles Senn konnte sich auszeichnen. Kurz vor Ende des Drittels hätte der HCD im Powerplay noch einmal die Möglichkeit gehabt, mit zwei Toren vorzulegen. Doch trotz grossen Chancen brachten sie die Scheibe nicht an den mit vereinten Kräften verteidigenden Aroser und deren Goalie Kotry vorbei.