Bezüglich Beliebtheit steht der HCD an der Spitze

«20 Minuten» und die ZHAW haben sich passend auf den Saisonstart der National League gefragt: «Wie zufrieden sind die Eishockeyfans mit ihrem jeweiligen Klub?» In insgesamt 13 Kategorien bewerteten total 2079 befragte Personen die Leistungen der Eishockeyklubs auf einer Skala von 1 bis 5. Wie «20 Minuten» berichtet, erreichten die National-League-Klubs über alle Sparten einen Durchschnitt von 3,9. Mit einer durchschnittlichen Wertung von 4,21 schwangen die Klubs in Sicherheitsfragen oben aus, Steigerungspotenzial gibt es bei der Gastronomie.

Über alle Kategorien am besten schnitt der HC Davos ab (4,11), vor Rapperswil-Jona (4,06), dem amtierenden Meister EV Zug (4,03) und den SCL Tigers (4,01). An schlechtesten aller 14 Klubs bewertet wurde Servette. Wie «20 Minuten» schreibt, wurden die Genfer vor allem in den Bereichen Digitalisierung, Sicherheit und Stadion auf den letzten Platz verwiesen. Knapp nicht auf dem letzten Rang kommt Lugano zu liegen, auch wenn die Tessiner gar in vier Kategorien die rote Laterne erhalten. In Unterhaltung, Fanartikel, Fan-Zusammenarbeit und Vereinsmanagement.