Besser Helme als Masken

Eigentlich haben wir das Thema Corona ja hinter uns. Das dachte ich mir zumindest, bis ich zwei Wochen vor der WM eine E-Mail vom Organisationskomitee aus Finnland bekam. In diesem hiess es, dass ich zweimal geimpft und mittels PCR-Test negativ getestet sein müsse, um die Akkreditierung abholen zu können. So machte ich, was von mir verlangt wurde, und bekam die Akkreditierung problemlos.