«Bern Selection»: Eine fantastische Geschichte

Steve Moses von den Rapperswil-Jona Lakers spielt am Spengler Cup für den finnischen Vertreter Kalpa Kuopio. Der amerikanische Stürmer erhofft sich, in der Altjahreswoche beim Traditionsturnier in Davos etwas Spielpraxis sammeln zu können. Nachdem er im Sommer einen Achillessehnenriss erlitten hat, ist der 32-jährige Moses in dieser Saison noch nicht zum Einsatz gekommen. (sda)