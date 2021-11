Aus dem Loch ins Nationalteam

Beharrlichkeit zahlte sich aus

Ist es ihm als Junior zu einfach gegangen? «Ja, sicher. Ich spielte immer mit Älteren und war dadurch stets in einer Position, in der ich nichts zu verlieren hatte. Ich war immer der Junge. Als sich das änderte, ich nicht mehr so viel Schutz kriegte, musste ich lernen, damit umzugehen, was mir sehr gut gelungen ist.» Nahm er Hilfe von einem Mentaltrainer in Anspruch? «Ich ging zu jemandem, hörte mir das Ganze an, aber es fühlte sich in dem Moment für mich nicht richtig an. Ich wusste, dass ich selber aus diesem Loch finden musste», sagt Eggenberger.

Gedanken, was das Ganze noch soll, hatte er indes nie: «In meinem Leben spielt das Eishockey die wichtigste Rolle, das gebe ich nicht auf. Vielmehr tat ich täglich alles Mögliche. Das war der einzige Weg.» Zudem half ihm, dass er 2020 die Spitzensport-RS absolvierte. Weil in Magglingen perfekte Bedingungen zum Trainieren herrschen, bereitete er sich dort auch auf diese Spielzeit vor. «Das hat sich zweimal ausbezahlt».

Nun ist Eggenberger also erstmals beim Nationalteam dabei. Die Nomination war für ihn eine Überraschung, da im Februar die Winterspiele in Peking stattfinden. «Deshalb hatte ich das Gefühl, dass sie nur die Besten mitnehmen und es in dieser Saison schwierig wird.» Das Länderspiel-Debüt war für ihn trotz der 1:7-Niederlage gegen die Slowakei «eine super Erfahrung.» Im Vergleich zur National League werde noch etwas schneller, präziser und härter gespielt. Am Samstag geht es für die Schweizer gegen Gastgeber Deutschland weiter. «Wir wissen, was wir ändern müssen. Es ist wichtig, eine Reaktion zu zeigen», sagt Eggenberger.