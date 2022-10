Auf dem Weg zur Leaderrolle

Die positive Erkenntnis des Erfolges am Samstag über den Aufsteiger HC Franches-Montagnes war in den Katakomben des Thomas-Domenig-Stadions seitens der Exponenten des EHC Chur schnell ausgemacht. «Es ist in erster Linie schön, dass wir endlich einmal fleissig Tore erzielen konnten», resümierte Jerome Portmann. Sechs an der Zahl waren es gegen den Neuling aus dem Jura, der sich in der höheren Liga schwer tut und im Ligakeller verharrt. Die Ansprüche des EHC Chur sind dies nicht. Er sieht sich nach einer Transferoffensive im Sommer als potenzielles MHL-Spitzenteam.