Auch Ajoie trifft per Penalty! Alles wieder offen in Davos

Das Powerplay des HCD in dieser Saison ist richtig beeindruckend. Das Tor von Rasmussen war das zehnte in Überzahl. Die Powerplayquote damit bei ungefähr 50 Prozent! Zum Vergleich: Fribourg kommt als Nummer 2 in dieser Statistik auf 30. Und noch eine weitere ziemlich eindrückliche Zahl: Rund die Hälfte aller Tore erzielt der HCD im Powerplay.