Arosa weiter an der Spitze – das Eishockey-Round-up vom Wochenende

Nach der Derbyniederlage vom letzten Mittwoch in Arosa reiste der EHC Chur am Samstag nach Düdingen. Die Hauptstädter stiegen als Favoriten in dieses Spiel, weil Düdingen in der bisherigen Saison noch nicht so richtig in Schwung gekommen war. Am Ende aber zogen die Churer die dritte Saisonniederlage ein. Nach dem ersten Drittel führten die Gastgeber mit einem Tor Vorsprung. Im Mitteldrittel glich Lars Frei für den EHC aus.