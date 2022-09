Arosa siegt, Chur verliert – das war die erste Eishockeyrunde in der MHL

Suleski sorgt für den Unterschied

Weniger gut lief es dem Kantonsrivalen aus Chur. In Lyss gerieten die Churer in einem engen und torarmen Spiel in der 16. Minute in Rückstand. Zwar konnten die Hauptstädter zur Spielmitte in der Person von Mika Burkhalter reagieren, doch kurz darauf war Lyss bereits wieder im Powerplay erfolgreich. Schon zum zweiten Mal hatte Kristian Suleski getroffen. Beim 2:1-Heimsieg blieb es, denn auch die Herausnahme vom Churer Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers fruchtete nicht mehr. Die Mannschaft von Reto und Jan von Arx musste ohne Punkte aus dem Kanton Bern nach Graubünden zurück reisen.

Ebenfalls mit einer Niederlage ist Prättigau-Herrschaft in seine 1.-Liga-Saison gestartet. Mit 4:3 nach Verlängerung mussten sich die Bündner Luzern geschlagen geben.