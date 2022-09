Arosa behauptet sich an der Spitze, Chur holt auf – so liefen die Spiele am Mittwoch

Chur arbeitet sich nach oben

Mit einer Niederlage ist der EHC Chur nicht wunschgemäss in die MHL gestartet. Auswärts gegen den Aufsteiger konnte am vergangenen Wochenende aber der erste Sieg geholt werden, nun doppelten die Churer am Mittwoch zu Hause gegen Seewen nach. Der Hauptstadtklub siegte in einem resultatmässig engen Spiel mit 2:1. Der Anschlusstreffer des Gasts kurz vor Schluss kam zu spät.

Es war kein Torspektakel, welches der EHC Chur im ersten Heimspiel der Saison seinen Fans bot. Ein Treffer im ersten und ein Treffer im zweiten Drittel sollten vorerst genügen. Getroffen hatten Nicolas Hasler in der zweiten und Yannick Bucher in der 23. Minute. Für beide war es der erste Saisontreffer. Das 14 Sekunden vor Schluss erzielte Anschlusstor des Gasts veränderte nichts mehr am Ausgang des Spiels.