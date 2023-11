Was der EV Zug mit Töggele zu tun hat

Das Team in meinem zweiten Lehrjahr hatte eine Tradition. (Fast) jeden Freitagnachmittag führte es ein kleines Töggeli-Turnier durch. Gespielt wurden Eins-gegen-Eins und Zwei-gegen-Zwei. Wer ein Spiel zu null (0:10) verlor, musste zur Strafe unter dem Töggelikasten durchkriechen – und kam in die wenig beliebte «Hall of Shame».