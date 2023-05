Die Schweiz wird Eishockey-Weltmeister. Punkt. Schluss.

Es ist Frühling. Schon seit 20. März. Wer es ganz genau wissen will: seit 22.24 Uhr an eben diesem 20. März. Und der Sommer naht. Der kalendarische Sommer beginnt am Mittwoch, 21. Juni um 16.57 Uhr. Der meteorologische Sommeranfang ist aber schon am 1. Juni. Das ist in knapp zwei Wochen. Und der nahende Sommer ist tatsächlich spürbar – vor allem in den vergangenen Tagen. Diese waren tatsächlich cool. Deshalb ist unser Auto immer noch mit Winterpneus ausgerüstet. Man weiss ja nie, wie weit runter es so kurz vor Sommeranfang noch schneien kann.