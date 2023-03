Der Fokus lag beim HCD zu stark auf der Defensive

Die Alarmglocken hätten eigentlich schon gegen Ende der Qualifikation läuten sollen. In den letzten vier Partien der Regular Season schoss der HCD nur gerade zehn Tore und verlor diese Spiele allesamt. Das Problem mit dem Toreschiessen akzentuierte sich weiter, nachdem es zuvor schon immer wieder Spiele gegeben hatte, in denen die Bündner in der Offensive viel zu wenig effizient waren.