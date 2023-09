Der 32. Meistertitel für den HCD ist möglich, aber noch nicht jetzt

Es ist eine neue Ära, in die der HC Davos am Freitag im Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron startet. Erst zum vierten Mal in den letzten 30 Jahren steht zum Saisonstart ein neuer Trainer an der Bande. Mats Waltin machte 1993 den Anfang, ihm folgte die biblisch lange Amtszeit von Arno Del Curto, ehe in den letzten vier Saisons jeweils Christian Wohlwend an der Bande stand. Seit diesem Frühjahr hat nun Josh Holden das Sagen beim Rekordmeister. Sportchef Jan Alston konnte mit dem charismatischen Kanadier, zuletzt Assistent beim EVZ, seinen Wunschtrainer verpflichten.