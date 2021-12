Amateur- und Juniorenhockey pausiert

Am vergangenen Freitag hat der Bundesrat neue Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie kommuniziert. Swiss Ice Hockey sei daraufhin über das ganze Wochenende im Austausch mit dem Bundesamt für Sport, dem Bundesamt für Gesundheit, Swiss Olympic und anderen Sportverbänden gestanden. Verschiedene Grauzonen in den kommunizierten Massnahmen seien so präzisiert worden. Die Anzahl von positiven Fälle bei Spielern, Schiedsrichterinnen und Staff-Mitgliedern sei in den letzten zwei Wochen stark angestiegen, heisst es weiter.