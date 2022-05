Als Freundschaftspflege an die Eishockey-Weltmeisterschaften

Sie stechen in der Stadt schon von Weitem heraus. Mit ihren roten Jacken, bedruckt mit dem Namen und jedem bereits besuchten WM-Ort, sind sie ein angenehmer Farbtupfer in der belebten Innenstadt von Helsinki. Der Davoser Hansjürg Stiffler sowie seine beiden Kollegen Stephan Jäger und Matthias Zaugg reisten heuer zum siebten Mal an eine Eishockey-WM.