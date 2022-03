Als der HCD in 21 Spielen zum Titel stürmte

Am 13. April 2009 schrieb der HC Davos in der Klotener Kolping Arena Schweizer Eishockeygeschichte. Noch nie war einer Mannschaft gelungen, drei Serien über sieben Spiele zu gewinnen und mit dem Maximum von 21 Spielen Schweizer Meister zu werden. Bis zu jenem Tag. Der HCD hatte die Finalissima, das entscheidende siebte Spiel in der Finalserie in Kloten, 2:1 gewonnen. Der 29. Meistertitel der Klubgeschichte wurde Tatsache.