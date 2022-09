Ähnliche Ausgangslage wie im Vorjahr

von Jürg Sigel

Es kann schon ziemlich verrückt zu und her gehen in der 1.-Liga-Ostgruppe. Vergangene Saison ist Pikes Oberthurgau als Erster der Regular Season in den Play-offs gleich in den Viertelfinals gescheitert. Gegen das zuvor enttäuschende Bellinzona resultierten drei 2:3-Niederlagen, zwei davon in der Overtime. Brutaler gehts kaum noch.