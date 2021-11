Kein Rückenwind durch den Derbysieg

Nein, nach beschönigenden Worten suchen will Mischa Bleiker nicht an diesem Samstag nach der 1:3 verlorenen Meisterschaftspartie des EHC Chur im heimischen Thomas-Domenig-Stadion gegen Düdingen. «Das war wie bereits gegen Thun kein gutes Spiel von uns», sagt der bald 22-jährige Angreifer des nominell zweiten Blocks. Die Partie gegen Thun war am Mittwoch 2:3 verloren gegangen. Und statt einer Reaktion auf heimischem Eis folgte am Samstag eine erneute Niederlage gegen einen Tabellennachbarn.