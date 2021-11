Dieser HCD regt zum Träumen an

Wohin führt das noch? Magnus Nygren steht in den Katakomben der Gotthard-Arena. Die Pasta auf dem Plastikteller in seinen Händen ist längst kalt geworden. Der Schwede ist in Plauderlaune. Doch die Antwort auf die letzte Frage ist eine kurze. «Hoffentlich bis zum 6. Mai. Oder ist es der 7.?» Es ist der 5. Dann hat der Verband das siebte und letzte Play-off-Finalspiel angesetzt.