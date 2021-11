Yannick Frehner schiesst Davos zum Sieg

Der Schwede Mathias Bromé entschied die Partie schliesslich 83 Sekunden vor dem Ende mit seinem siebten Saisontreffer zum 3:1. Das 2:3 durch den Kanadier Alexander Grenier 14 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit war nur noch Resultatkosmetik. Damit revanchierte sich Davos für die 4:5-Heimniederlage gegen Langnau von vor sechs Wochen.

Am Rande der Partie wurde bekannt, dass Bromé mit Schweden am Karjala-Turnier in Finnland stürmen wird. Zusammen mit sieben andern in der Schweiz engagierten Schweden.

Mit diesem Sieg bleibt Davos dem Spitzentrio Gottéron, Biel und Zug dicht auf den Fersen. Langnau hingegen verbleibt vor Aufsteiger Ajoie am Tabellenende. (phw)

SCL Tigers - Davos 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

4507 Zuschauer. - SR Piechaczek/Stolc, Altmann/Huguet. - Tore: 1. (0:56) Frehner (Chris Egli) 0:1. 10. Schilt (Grenier, Olofsson) 1:1. 24. Frehner (Julian Schmutz) 1:2. 59. (58:37) Bromé (Stransky, Nygren) 1:3. 60. (59:46) Grenier (Olofsson) 2:3 (ohne Torhüter). - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Olofsson; Bromé.

SCL Tigers: Mayer; Blaser, Erni; Grossniklaus, Elsener; Schilt, Leeger; Aeschbach; Grenier, Flavio Schmutz, Olofsson; Berger, Saarela, Pesonen; Petrini, Diem, Sturny; Langenegger, Melnalksnis, Loosli; Lapinskis.

Davos: Aeschlimann; Zgraggen, Jung; Dominik Egli, Wellinger; Nygren, Heinen; Stoop, Barandun; Stransky, Rasmussen, Bromé; Wieser, Corvi, Ambühl; Julian Schmutz, Chris Egli, Frehner; Simic, Prassl, Nussbaumer.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Guggenheim, Huguenin (beide krank), Salzgeber, Schweri, Stettler, Weibel, Zaetta und Zryd (alle verletzt). SCL Tigers ab 58:56 ohne Torhüter.

Resultate: Ajoie - Bern 2:5 (0:1, 1:3, 1:1). Genève-Servette - Biel 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Rapperswil-Jona Lakers - Ambri-Piotta 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). Lausanne - Fribourg-Gottéron 6:3 (2:2, 2:0, 2:1). SCL Tigers - Davos 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Zug - Lugano 6:1 (2:0, 2:1, 2:0).

Rangliste: 1. Fribourg-Gottéron 21/42. 2. Biel 22/42. 3. Zug 19/41. 4. Davos 19/40. 5. Rapperswil-Jona Lakers 21/36. 6. ZSC Lions 19/33. 7. Lausanne 20/30. 8. Ambri-Piotta 21/29. 9. Lugano 22/26. 10. Bern 20/25. 11. Genève-Servette 21/22. 12. SCL Tigers 22/20. 13. Ajoie 19/13.