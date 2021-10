Davos zeigt eine eindrückliche Reaktion

Davos hat auf die Niederlage gegen die Rapperswil-Jona Lakers vom Vorabend reagiert. Und wie. Gleich mit 8:0 schickten sie Leader Biel am Samstagabend aus dem heimischen Stadion ins Berner Seeland zurück.

Mit dem Sieg gelingt dem Team von Trainer Christian Wohlwend der Anschluss ans Top-Trio der Tabelle. Und Biel gibt die Ranglistenführung an Fribourg-Gottéron ab. Doch der Reihe nach.

Magnus Nygren und Raphael Prassl jeweils im Powerplay erzielten in der achten respektive 14. Spielminute die wegweisende Führung für die Gastgeber. Im Mitteldrittel erhöhten Dennis Rasmussen (24.) und Julian Schmutz (25.) vorentscheidend.

Die weiteren Tore durch Thomas Wellinger (46.), Alex Simic (50. in Überzahl), Andres Ambühl (55. in Unterzahl) und Valentin Nussbauer (19 Sekunden vor Spielende in Überzahl) waren für die 4447 Zuschauer Zugabe.