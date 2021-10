Von Schweinefüssen und HCD-Kartoffeln

Wussten Sie, dass Marc Gianola während seiner Aktivzeit beim HC Davos rund 200 000 Kilometer im Bus zurücklegte, was fünf Weltumrundungen entspricht? Dass eine Fanvereinigung aus dem Unterland den Klub einst vor dem finanziellen Untergang rettete, indem sie Kartoffeln verkaufte? Oder dass sich der spätere Kultgoalie Richi Bucher per Zeitungsinserat auf Jobsuche begab und so den Weg zum HCD fand? «Legendär. Leidenschaftlich. Rekordmeister.» – so heisst das Buch, das anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des HC Davos entstanden ist.