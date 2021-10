Und dann fliegt er los

Wenn Mathias Bromé trifft, hebt er ab. Der Schwede breitet dann seine Arme aus. Hebt und senkt sie. Wie ein Vogel, der durch die Lüfte kreist. Als wolle er nie mehr landen. Fünf Mal durfte Bromé in dieser Saison bereits jubeln. Mit 16 Punkten liegt er in der teaminternen Skorerliste beim HC Davos hinter Andres Ambühl auf Rang 2. Doch wer ist dieser Mathias Bromé, der sich mit seiner spektakulären Spielweise auf dem Eis innert kürzester Zeit in die Fanherzen gespielt hat, daneben aber so bedacht, so besonnen wirkt?