Das halbe Dutzend ist voll

24 Spielminuten waren an diesem Freitag im mit 3489 Zaungästen frequentierten Davoser Eischalet absolviert, als sich die frühe, richtungsweisende Szene eines gefälligen Eishockeyabends ereignete. Just zu einem Zeitpunkt, als sich die Gäste vom Genève-Servette HC hartnäckig in der Zone des HCD festsetzen konnten, schlug der Rekordmeister eiskalt zu. Der abermals sehr auffällig agierende Mathias Bromé veredelte nach einem Zuckerpass von Sturmkollege Dennis Rasmussen einen zielstrebig vorgetragenen Kontervorstoss zum 2:0.