100 Jahre HCD: Buchvernissage und Podiumsdiskussion

Der HCD feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Neben einem Jubiläumsspiel im vergangenen Frühling gegen die ZSC Lions und einer Jubiläumsausstellung im Wintersportmuseum steht nun ein weiterer Anlass vor der Tür. Am Mittwoch, 27. Oktober, erhalten HCD-Interessierte im Rahmen der Vernissage des HCD-Jubiläumsbuchs dank historischen Fakten, amüsanten Anekdoten und persönlichen Erfahrungen Einblicke in die wechselvolle Geschichte des Bündner Traditionsklubs. Die Vernissage und das Podiumsgespräch finden im GKB Auditorium in Chur statt.