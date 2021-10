Auf einer Welle

Schön ist, wenn nicht alles gelingt – und man am Ende dennoch lachen kann. Raphael Prassl steht im kühlen Spielergang der Resega. Mimik und Wort wollen nicht ganz zusammenpassen. Der Stürmer des HC Davos sagt: «Das nervt mich gewaltig.» Und grinst gleichzeitig über das ganze Gesicht. «Aber zum Glück spielte es keine Rolle mehr.» Prassl denkt in diesem Moment zurück an die Szene wenige Minuten zuvor. Es liefen die Schlusssekunden, als der 23-Jährige plötzlich alleine vor Luganos Tor auftauchte, die Scheibe aber nicht an Goalie Davide Fadani vorbeibrachte.