Die neuen Tugenden des HCD

Es läuft derzeit beim HC Davos. Vier Siege in Folge, das war den Bündnern in der vergangenen Saison bloss ein einziges Mal gelungen. Ein Hauptgrund für das kleine Hoch: die Defensive. Gerade einmal vier Gegentore kassierte der HCD in den letzten vier Partien gegen Ajoie (2), Servette und Lugano. In den neun Runden zuvor waren es 33 gewesen, über drei Treffer pro Partie. Vier Gründe für die neue Stabilität in der Defensive.