Aus dem Talent ist ein Arbeiter geworden

Wer etwas von Nando Eggenberger will, braucht Geduld. Es ist Dienstag, das Training der Rapperswil-Jona Lakers längst zu Ende. Während Spieler für Spieler in der Garderobe verschwindet, spediert Eggenberger Scheibe um Scheibe Richtung Tor. Stefan Hedlund, sein Trainer, steht zufrieden an der Bande. Der Schwede, seit diesem Sommer neu im Amt sagt: «Er arbeitet unglaublich hart.» Das war nicht immer so. Doch dazu später.