Sie schöpfen Kraft aus ihrer Geschichte

Irgendwann, das Telefonat dauert bereits eine Weile, sagt Mathias Joggi: «Und dann ist da noch der geschichtliche Hintergrund.» Joggi ist Eishockeyprofi, seit über 15 Jahren mittlerweile. Gross geworden in Biel. Aber in diesem Moment kommt er nicht um etwas jurassische Historie herum. Er spricht über den langen Kampf der Juriassier um ihre eigenen Rechte. Über den Stolz auf die eigene Region. Und sagt am Ende seiner geschichtlichen Exkursion: «So einen Zusammenhalt wie hier habe ich sonst noch nirgends erlebt.»