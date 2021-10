Mit unbekannten Stärken zum Sieg

Am Ende erhoben sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Haupttribüne noch. Klatschten. Jubelten. Lugano hatte seinen Torhüter längst durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzt. Der Davoser Goalie Sandro Aeschlimann war bei einem Distanzschuss von Mirco Müller nochmals gefordert. Doch das war es dann auch schon. Hatte der HCD in dieser Saison gegen Langnau (4:5 n.V.) und Zürich (3:4) noch scheinbar sicher geglaubte Punkte in der Schlussphase aus der Hand gegeben, so schaukelte er seinen Vorsprung dieses Mal souverän ins Trockene. 3:1 gegen Lugano, der dritte Sieg in Folge.