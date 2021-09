Das sagt Reto von Arx zum Wechsel zu Chur

Seit Beendigung ihrer Spielerkarrieren trainierten die beiden an unterschiedlichen Orten. Reto von Arx assistierte mehrere Nachwuchs-Nationalmannschaften. Während der Weltmeisterschaft 2016 begleitete er gar die A-Nationalmannschaft an der Seite von Cheftrainer Patrick Fischer. Jan von Arx blieb beim HC Davos tätig und war unter anderem Cheftrainer des U17-Teams. Nun also der Einstieg in die dritthöchste Spielklasse. Während es die beiden vorher mit angehenden Profis zu tun hatten, die viel Zeit für ihre Trainingseinheiten erhielten, sind es nun Amateursportler, die nebenbei einem Vollzeitberuf nachgehen. Das sei der grösste Unterschied, so Reto von Arx.

Reto von Arx über die Umstellung vom Nachwuchs- zum Amateurhockey: